A pochi giorni dal lancio di PlayStation 5, il team di Sony ha annunciato i titoli che tutti i giocatori in possesso di un abbonamento PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente sulla console next-gen per il mese di novembre.

PlayStation 5, ora sappiamo quali saranno i titoli gratuiti di novembre!

I giochi gratuiti di novembre che potranno essere riscattati dagli abbonati PlayStation Plus includono Middle-earth: Shadow of War e Hollow Knight: Voidheart Edition. Ma non finisce qui! Chi è riuscito a pre-ordinare PlayStation 5 potrà scaricare gratuitamente anche Bugsnax, un simpatico titolo in prima persona in cui si seguono le vicende di un giornalista investigativo che perquisisce l’isola di Snaktooth, riunendo gli abitanti della regione e raccogliendo tutte le cento creature leggendarie per metà insetti e metà snack che vivono lì.

Bugsnax potrà essere riscattato gratuitamente a partire da giovedì 12 novembre e fino al prossimo 4 gennaio.

Hollow Knight: Voidheart Edition è un platform esplorativo 2D che offre molte personalizzazioni di armature e armi per adattarsi a qualsiasi stile di gioco. Sarà disponibile per il download tra il 3 e il 30 novembre.

Middle-earth: Shadow of War, invece, è ambientato nel mondo fantastico di JRR Tolkien, in particolare tra gli eventi di Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Questo gioco di ruolo d’azione segue la storia de La Terra di Mezzo: L’Ombra di Mordor del 2014. Il giocatore vestirà i panni del ranger Talion che deve radunare un esercito per respingere la potenza di Sauron.

Oltre ciò, il team di PlayStation qualche giorno fa ha anche annunciato che Destruction: AllStars verrà offerto gratuitamente a tutti gli abbonati PlayStation Plus non appena verrà rilasciato nel mese di febbraio. Infine, ma non meno importante, ricordiamo che il prossimo 12 novembre Sony lancerà anche la PlayStation Plus Collection che permetterà ai possessori di PlayStation 5 di giocare ad una serie di titoli molto popolari di PS4, tra cui Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4 e God of War.