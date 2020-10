CoopVoce: sorprendenti le due nuove offerte e la novità in regalo

Un gestore come CoopVoce poteva svanire da un momento all’altro ed invece eccolo qui pronto a dare battaglia a tutti i concorrenti del mondo della telefonia mobile italiane. Il provider virtuale sta dando grande prova di maturità con le sue offerte che continuano a presentare contenuti degni di nota accompagnati da prezzi estremamente competitiva e convenienti.

L’obiettivo è quello di arrivare ai livelli di aziende navigate nel settore come TIM e Vodafone che già da diversi anni hanno la leadership assoluta. Ora come ora sul sito ufficiale di CoopVoce sono presenti due promo di livello che sono rispettivamente la ChiamaTutti TOP 10 e la ChiamaTutti Easy, entrambe on prezzi bloccati per sempre. La prima permette di avere minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 10 giga in 4G per navigare a soli 9 euro al mese. La seconda offre 300 minuti, 300 SMS e 3 giga per 4,50 euro al mese.

CoopVoce: arriva la dichiarazione ufficiale, il gestore rinforza le sue infrastrutture

CoopVoce sta pensando di migliorarsi in tutto per tutto e le dichiarazioni dei vertici lo dimostrano.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“. Bel frattempo ecco altre due promo davvero interessanti.