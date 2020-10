CoopVoce: novità interessante e due offerte a partire da 4,50 euro

Uno dei gestori migliori secondo il parere di più utenti presi in considerazione all’interno di più sondaggi, risulta CoopVoce. Il famoso provider virtuale è riuscito infatti a dare manforte agli utenti, soprattutto modificando il suo modo di creare nuove offerte telefoniche.

Quando il gestore nacque ufficialmente nessuno vi si accostò proprio a causa delle offerte. Queste pur presentando ottimi prezzi mensili, non risultavano convenienti dal punto di vista dei contenuti, molto superiori nel caso delle aziende rivali. Proprio per questo motivo CoopVoce ha scelto di modificare la sua strategia e di provare a percorrere una nuova strada che potesse un giorno portare al vero e proprio boom. Attualmente infatti ci sono tantissime offerte interessanti che ruotano ogni mese sul sito ufficiale dell’azienda. In questo momento sono presenti la ChiamaTutti TOP 10 e la Easy. La prima include minuti senza limiti, 1000 SMS e 10 giga in 4G per 9 euro al mese. La seconda 300 minuti, 300 SMS e 3 giga in 4G a soli 4,50 euro al mese.

CoopVoce: è pronto il piano per il futuro, le infrastrutture saranno potenziate

In molti si sono interrogati sul futuro di CoopVoce, il quale a quanto pare sarà pieno di novità.

Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“. Bel frattempo ecco altre due promo davvero interessanti.