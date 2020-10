Insieme alle nuove PlayStation 5, Sony ha annunciato anche l’arrivo del DualSense. Il nuovo contoller delle console sarà totalmente rinnovato sia nell’estetica che nelle funzionalità. Grazie a diverse ottimizzazioni e migliorie, il controller è in grado di rendere l’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Considerando tutti questi cambiamenti, è comprensibile che l’azienda nipponica voglia mantenere il DualSense una esclusiva di PlayStation 5 nell’ambito console. Per questo motivo il joystick non sarà compatibile con PlayStation 4 e si potrà utilizzare solo con la console next-gen.

Tuttavia, secondo le nuove indiscrezioni, sembra che Sony sia incorsa in una situazione piuttosto insensata. I primi utenti che hanno ricevuto la console per le recensioni e le anteprime hanno segnalato una curiosità insolita.

Il DualSense funziona senza problemi quando connesso ad altri device. In particolare, gli utenti hanno scoperto che il controller si può collegare a device Android e Windows. Il funzionamento su questi device è stato dimostrato dallo YouTuber Austin Evans.

Sony rende compatibile il nuovo controller con Windows e Android

Nel suo video infatti è possibile vedere che sia su un Surface Laptop Go che su Pixel 5 il DualSense permette la navigazione e soprattutto permette di giocare tranquillamente. Provando a connettere il device ad una Xbox Series X invece non si ottiene nessun effetto. Però se su Android si utilizza il servizio Xbox Game Streaming, si può giocare senza problemi.

Il problema però è che si collega il controller ad una PlayStation 4 non si ottiene nessuna risposta, anche se il device risulta correttamente collegato. Al momento non è chiaro se Sony abiliterà il supporto del DualSense su PS4 in futuro con un update.