CoopVoce aumenta la qualità e lancia due offerte ChiamaTutti

CoopVoce è quel gestore che inizialmente nessuno voleva prendere in considerazione per un cambio di provider ma che adesso risiede tra quelli più importanti in Italia. La sua strategia è cambiata drasticamente, portando le persone a scegliere sempre di più le sue offerte. Queste sono disponibili mese dopo mese in nuove versioni che cambiano sia per prezzo che per contenuti.

In questo momento ad esempio CoopVoce può offrire sul suo sito ufficiale ben due soluzioni estremamente convenienti ma diverse tra loro. La prima è la ChiamaTutti TOP 10 mentre la seconda è la ChiamaTutti Easy. La prima permette di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori con 1000 SMS e 10 giga di traffico dati per navigare sul web in 4G. La seconda invece offre 300 minuti, 300 SMS e 3 giga per navigare. I prezzi sono rispettivamente di 9 euro al mese e 4,50 euro al mese.

CoopVoce: un piano di crescita stabilito sul piano della qualità

Per l’azienda ci sarebbe inoltre un grosso piano di miglioramento dei servizi, i quali saranno implementati alla grande. Si punta infatti alla crescita delle infrastrutture proprietarie.

Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“. Bel frattempo ecco altre due promo davvero interessanti.