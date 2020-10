abckbs La famosa app di messaggistica made by Facebook sta per approdare ad una nuova versione. La segnalazione è giunta da WaBetaInfo in relazione ad una nuova Buld WhatsaApp Web numerata 2.2039.9. Porta con sé tutta una serie di interessanti novità per le chat e gli utenti. Ecco quali sono le ultime soluzioni per migliorare nettamente l’usabilità per i profili standalone.

WhatsApp: in arrivo la nuova versione Web con 3 novità da non perdere

Dopo aver scoperto i trucchi delle Storie è tempo di guardare alle nuove funzioni che il team di sviluppo di Menlo park intende introdurre a vantaggio dell’utenza business e per i normali utilizzatori delle chat WhatsApp. Nello specifico si fa menzione del collegamento ai cataloghi, di un nuovo icon set per allegati e della possibilità di silenziare le chat.

Partendo dalle chat silenziose si ottiene la funzionalità di inibizione permanente per le conversazioni in archivio. Non torneranno più in primo piano rimanendo all’angolo nonostante la possibilità di poterle consultare in ogni momento dalla relativa sezione.

Le nuove icone, invece, sono state viste in una precedente versione ed introdotte con lo scopo di differenziare gli allegati.

Per quanto riguarda i cataloghi WhatsApp se ne presuppone l’uso agli utenti che potranno così consultare i documenti dei profili aziendali Business direttamente dall’app. Basta cliccare sull’icona in alta a destra della chat per entrare nella relativa sezione dedicata.

Saranno queste le novità WhatsApp per le quali si attende ancora riscontro sulle tempistiche mentre molto si sta facendo sul fronte mobile Android ed iOS per introdurre l’uso del singolo account multi-device e dei messaggi messaggi a scomparsa anche per foto e video.