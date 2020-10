Fifa 21: tutti i trucchi per diventare un vero campione

Finalmente l’ultimo capitolo del simulatore di calcio di Electronic Arts, Fifa 21, è disponibile per acquisto e download già da qualche settimana; il lancio infatti è stato effettuato il 9 di ottobre. Tutti gli utenti che hanno preordinato il titolo hanno però potuto godere di un rilascio anticipato. Se anche voi avete acquistato Fifa 21, e magari siete alle prime armi, ecco una guida per imparare a giocare al meglio all’ultimo titolo di Electronic Arts.

Fifa 21: dai tasti base fino alle strategie di squadra

Come in ogni capitolo del franchise EA Sport i comandi possono essere divisisi in offensivi o difensivi a seconda che siate o meno in possesso della palla.

I comandi base offensivi: In un contesto offensivo tasti come X e quadrato permettono di servire il proprio compagno con un passaggio o un cross; il triangolo invece è adibito per il passaggio filtrante, che permette di dare la palla sulla corsa ad un giocatore che sta effettuando un movimento. Il O permette invece di calciare in porta con i grilletti che permettono di modificare il tipo di tiro, di potenza, di precisione o pallonetto.

I comandi base difendivi: Per quanto riguarda la difesa invece il tasto X permette di andare in pressing sul portatore di palla avversario; quadrato e O invece servono rispettivamente per scivolata e contrasto. Il triangolo invece perette di far uscire il portiere.