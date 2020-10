Le fotocamere a 360 gradi non sono una novità, ma l’ultima fotocamera tascabile di Insta360 mira a far ricredere le persone a ciò che pensano che una fotocamera a 360 gradi possa fare. Questo, secondo il teaser che la società ha pubblicato per la nuova fotocamera che sarà annunciata mercoledì 28 ottobre.

La nostra interpretazione sulle caratteristiche della nuova Insta360 dal video rilasciato

Nel video teaser, la fotocamera viene chiaramente gestita in un modo che la maggior parte delle persone probabilmente non immaginerebbe mai. Farla oscillare, volare attraverso i finestrini delle auto ed essere sballottata, sono alcuni esempi di ciò che Insta360 vede accadere con questa nuova e versatile fotocamera 360.

Sulla base di ciò che sappiamo finora, è possibile che questo prodotto si adatti da qualche parte tra Insta360 ONE R di fascia alta e Insta360 GO, ma dovremo aspettare fino alla prossima settimana per scoprirlo con certezza.

Insta360 sta lanciando una campagna giveaway che termina il 28 ottobre, con il fortunato vincitore che riceve questa nuovissima fotocamera 360 tascabile il giorno dell’annuncio. Controlla la descrizione del video su YouTube per scoprire tutti i modi per partecipare. Le fotocamere di Insta360 costano solitamente poche centinaia di Euro, quindi vincerne una è un modo particolarmente eccellente per ottenere le ultime novità in fatto di video e fotografia a 360 gradi senza spendere un centesimo.

Le fotocamere a 360 gradi scattano foto e video in un modo straordinario che cattura tutta l’azione senza doversi preoccupare di dove stai puntando la fotocamera. Questo perché i suoi obiettivi speciali possono catturare tutta l’azione in una volta, permettendoti di ruotare, fare panoramiche e persino zoomare.

Essere in grado di portare con te una di queste fotocamere durante gli eventi sportivi o mentre scatti fotografie o video d’azione significa che puoi concentrarti sull’azione piuttosto che cercare di puntare la fotocamera nella giusta direzione.