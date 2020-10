Ad oggi questa promozione è stata cancellata dai listini di Iliad, lasciando come ricaricabili principali la Giga 50 e la sempre presente Giga 40. I clienti che attivano una SIM avranno però tre servizi a costo zero.

Iliad, i tre servizi messi a disposizione con tutte le offerte del gestore

Tra le principali qualità delle iniziative di Iliad vi sono ad esempio le chiamate a costo zero verso i paesi esteri. Attivando una SIM con il gestore francese sarà quindi possibile comunicare con amici e parenti fuori dai confini nazionali, in oltre sessanta nazioni, senza costi aggiuntivi rispetto ai prezzi standard della ricaricabile scelta.

Importante è poi anche la presenza della segreteria telefonica . Contrapponedosi alle politiche di altri gestori – tra cui TIM, Vodafone e WindTre – Iliad garantisce l’ascolto delle registrazioni audio in segreteria a tutti i clienti che scelgono come tariffe di riferimento la Giga 40, Giga 50 e Voce. Anche in questo caso non ci sono spese extra sul costo mensile.

Infine vi sono i servizi legati alla tracciabilità delle telefonate. Con Iliad anche i servizi “Mi Richiami” e “Chi è” sono a costo zero. In questo modo, gli utenti saranno sempre aggiornati sulle telefonate (anche quelle non risposte in tempo) in entrata ed in uscita