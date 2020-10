Associare il brand Huawei al mondo automotive non è un operazione immediata considerando lo stato attuale delle cose. Tuttavia l’azienda cinese ha un chiaro interesse per questo settore in forte sviluppo.

Infatti, Huawei sta puntando ad entrare nel mondo automotive dalla porta principale. Nei giorni scorsi è emersa la notizia che un primo passo potrebbe essere fornire i sistemi di all’infotainment di bordo delle vetture. Il brand cinese sta infatti lavorando su uno smart screen spinto da HarmonyOS da equipaggiare sulle nuove generazione di vetture connesse.

Questo device potrebbe essere solo l’inizio di un cambiamento più profondo. Il piano generale è decisamente più articolato e punta a migliorare tutto il settore grazie alle nuove tecnologie.

Secondo un nuovo report, Huawei Technologies sta lavorando per entrare a pieno titolo nel settore automotive come produttore di componenti. L’azienda è specializzata nell’elettronica di consumo e nelle telecomunicazioni e quindi sta cercando di sfruttare il proprio know-how per il futuro della mobilità connessa.

Huawei vuole entrare come fornitore nel settore automotive

Infatti, l’industria dell’automobile sta virando velocemente verso l’IoT che prevede l’interconnessione di vari dispositivi con le vetture oltre che delle vetture con le infrastrutture. Questa rivoluzione non può avvenire se non con l’ausilio di tecnologie di rete evolute per sfruttare appieno le macchine intelligenti.



Proprio per questo motivo Huawei ha un forte interesse per il settore automobilistico, soprattutto grazie allo sviluppo pionieristico delle infrastrutture 5G. L’azienda quindi punta a sviluppare ulteriormente l’industria con particolare attenzione alla produzione e vendita di componenti smart per le vetture.

I primi studi in questo campo sono avvenuti per sviluppare la guida autonoma ma con una più profonda integrazione si potrebbe fare ancora meglio. Tra i piani dell’azienda ci sono la creazione di un brand apposito o la fondazione di joint-venture per dare vita a partnership durature.