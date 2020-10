Il 13 ottobre potrebbe essere il giorno di debutto di iPhone 12. Parliamo al condizionale in quanto Apple non ha ancora confermato ufficialmente la data di lancio. Tuttavia, considerando che i lavori di sviluppo sulla famiglia di smartphone sono terminati, è tempo per l’azienda di Cupertino di guardare oltre.

Ecco quindi che già si inizia a parlare di iPhone 13 e della nuova generazione che verrà. Grazie ad un nuovo report, è possibile scoprire i primi dettagli sui nuovi top di gamma. L’autore dell’indiscrezione è Ross Young che in questi mesi si è fatto conoscere per anticipazioni molto precise. Il CEO della DSCC (Display Supply Chain Consultants) ha postato le novità sul proprio account Twitter.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0