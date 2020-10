In questo periodo, WindTre sta effettivamente proponendo al pubblico la possibilità di attivare una promozione veramente speciale, si tratta della Go 100 Fire+ Easy Pay Limited Edition, con annessi 100 giga di traffico dati.

Coloro che vorranno avvicinarsi all’offerta, dovranno evitare e prestare attenzione alle innumerevoli limitazioni, a partire dalla disponibilità localizzata sul territorio italiano. La promozione risulta essere valida solamente in determinate province, non ovunque o sul sito ufficiale. Allo stesso modo è in versione operator attack, quindi raggiungibile con portabilità del numero originario, previo pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM.

In ultimo, è da notare essere distribuita in versione Easy Pay, ciò sta a significare che il pagamento del canone dovrà necessariamente essere completato tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile, ma senza alcun tipo di vincolo contrattuale temporale.

La Go 100 Fire+ Easy Pay di WindTre è attivabile in esclusiva dai clienti di Iliad o di un MVNO, non vengono considerati Kena Mobile, LycaMobile, ho.Mobile e Very Mobile.

WindTre: cosa contiene la promozione

La promozione è comunque resa veramente speciale dalla presenza di un bundle assolutamente invidiabile, parliamo a tutti gli effetti di 100 giga di traffico dati al mese, con annessi 200 SMS da poter inviare ad ogni numero, per finire poi con illimitati minuti da utilizzare verso altrettanti utenti.

Il prezzo fisso è di 6,99 euro a rinnovo, il pagamento, come specificato in precedenza, potrà essere completato solamente tramite conto corrente o carta di credito. Non dimenticate, ad ogni modo, che il costo iniziale da sostenere corrisponde a 10 euro.