Iliad: nuova offerta da 100 giga per tutti e rete in fibra

Iliad continua a dare grande prova di forza Soprattutto in ambito mobile che peraltro è l’unico ambiente dove per ora opera questo provider. Il futuro però è aperto a tante novità, come il lancio di una rete fissa che potrebbe arrivare non tra molto tempo.

Secondo le ultime indiscrezioni Iliad lancerà le sue promozioni per la casa a partire dalla prossima estate del 2021. Il tutto è stato stabilito dopo gli accordi presi con Open Fiber riguardo ad una rete in fibra ottica. Nel frattempo però c’è tanta carne al fuoco per quanto concerne il gestore proveniente dalla Francia. È infatti nata ufficialmente lo scorso mese la celebre promo che permette di avere 100 giga in 4G ogni mese. Questa durerà ancora per poco e potete trovarla disponibile direttamente sul sito ufficiale.

Iliad: ecco la nuova Flash 100 che porta 100 giga a tutti con minuti ed SMS senza limiti

Da ormai un mese a questa parte tutti si sono focalizzati sulla nuova promozione lanciata da Iliad, la quale è stata in grado di aumentare la distanza con gli altri gestori. Si tratta della Flash 100, promo che al suo interno include davvero tutto per un prezzo irrisorio.

Si tratta infatti di una soluzione disponibile sul sito ufficiale che permette di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti e 100 giga in 4G per navigare sul web. Il tutto costa solo 9,99 € al mese per sempre ma tutto sarà finito tra poco. Il prossimo 15 ottobre e quindi domani, la promozione vedrà il suo ultimo giorno.