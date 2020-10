Risparmiare con WindTre è davvero possibile, grazie sopratutto alla presenza di incredibili offerte e di promozioni appositamente pensate per gli utenti che vogliono godere di grandissimi contenuti, al giusto prezzo finale di vendita.

Una delle migliori promozioni in circolazione è sicuramente la Go 50 Top+ Limited Edition, soluzione distribuita nel periodo corrente come operator attack, ed attivabile quindi in esclusiva assoluta dagli unici utenti che si ritrovano in uscita da Iliad o da un MVNO.

Nel momento in cui verrà richiesta, la promozione comporterà il corrispettivo passaggio del numero originario (alias portabilità obbligatoria), con acquisto della nuova SIM ricaricabile al prezzo finale di 10 euro. E’ importante sottolineare la totale assenza di vincoli contrattuali di durata, in questo modo sarà possibile decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza dover pagare penali o altro tipo di costi aggiuntivi.

WindTre: offerte dai prezzi bassissimi

La Go 50 Top+ Limited Edition integra comunque contenuti di altissimo livello, in particolare parliamo di 50 giga di traffico dati alla massima velocità, in aggiunta a illimitati minuti per telefonare a chiunque, passando anche per 200 SMS da poter inviare ad ogni numero sul territorio nazionale.

Il suo prezzo fisso rappresenta un punto molto importante da cui ripartire proprio per cercare di risparmiare, a conti fatti richiede un versamento di soli 5,99 euro al mese per sempre. Il pagamento potrà avvenire direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, senza costi aggiuntivi o altri vincoli.

L’attivazione della promozione di WindTre è possibile in tutti i punti vendita in Italia, al momento non sul sito ufficiale.