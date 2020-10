L’annuncio della serie dedicata a Obi-Wan Kenobi ha fatto andare in visibilio tutti i fan di Star Wars. Dopo l’ottimo esordio di The Mandalorian, le aspettative sulle produzioni Disney+ dedicate all’universo creato da George Lucas sono estremamente alte.

Tuttavia, dal momento dell’annuncio ad oggi, la serie è stata al centro di alcuni cambiamenti ancora prima di iniziare le riprese. Infatti si sono susseguiti cambiamenti nello staff, parti riscritte e ovviamente la pandemia non ha aiutato.

Per fortuna, dopo tante peripezie, sembra che finalmente le riprese della serie dedicata a Obi-Wan Kenobi potrebbero iniziare. A confermarlo è direttamente Ewan McGregor durante una intervista a The Graham Norton Show. Secondo l’attore, la produzione vera e propria inizierà a marzo 2021.

La serie su Obi-Wan Kenobi è quasi pronta per iniziare le riprese

Se consideriamo questa tempistica come effettiva, salvo eventuali e ulteriori ritardi, il debutto su Disney+ di Obi-Wan Kenobi non avverrà prima della fine del prossimo anno. Questo significa che ci vorrà del tempo, ma non così tanto come inizialmente preventivato. Ovviamente ulteriori ritardi sono da ritenere possibili considerando la pandemia globale ancora in corso.

Alla regia della serie troveremo Deborah Chow, già dietro la macchina da presa in The Mandalorian. Al momento la trama della serie è avvolta dal mistero, le uniche certezze che abbiamo è che la storia seguirà le vicende di Obi-Wan Kenobi immediatamente dopo gli eventi di Episodio III – La Vendetta dei Sith. Il Jedi è in fuga e decide di nascondersi su Tatooine per essere sempre vicino ad neonato Luke Skywalker.

Concludiamo con una piccola curiosità, Ewan McGregor è l’unico attore della saga di Star Wars ad aver ripreso il proprio ruolo anche in una serie TV oltre alle apparizioni sul grande schermo.