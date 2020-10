Nei prossimi giorni, OnePlus sarà protagonista di un evento esclusivo. L’appuntamento è fissato per il 14 ottobre e sarà estremamente ricco di novità. Il produttore cinese infatti ha confermato che in quella data verrà svelato il nuovo OnePlus 8T, nuovo top di gamma dell’azienda.

Ma lo smartphone non sarà il solo protagonista della giornata. Infatti, tramite un post su Twitter, il produttore ha confermato la presenza di un altro dispositivo. Si tratta di un paio di cuffie che molto probabilmente saranno TWS e potrebbero essere lanciate con il nome OnePlus Buds Z.

OnePlus pronta a lanciare un nuovo paio di cuffie

No matter the weather, you won't miss a beat with our new IP55-rated Buds. See them October 14. — OnePlus (@oneplus) October 3, 2020

Al momento non ci sono informazioni ufficiali ma ci possiamo affidare solo al post presente su Twitter. Il produttore ci tiene a sottolineare che le cuffie saranno caratterizzate dalla certificazione IP55. Questa garantisce che le cuffie sono resistenti alla polvere e all’acqua, quindi possono essere utilizzare sia sotto la pioggia, sia per allenarsi. Inoltre, grazie ai tappini in silicone la tenuta nell’orecchio dovrebbe essere stabile e forte.

Le OnePlus Buds Z dovrebbero essere delle cuffie true wireless più economiche delle OnePlus Buds annunciate qualche mese fa. Secondo i rumor emersi in queste settimane, potrebbero avere un peso di appena 4,35 grammi per singola cuffia rispetto ai 4.6 grammi delle Buds. Non mancherà la connettività Bluetooth 5.0 e il pieno supporto all’applicazione OnePlus Buds.

Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire che altre sorprese ci riserverà il produttore. Le indiscrezioni indicano che il 14 ottobre potrebbero arrivare anche una smart TV, un caricabatterie wireless e anche altri device inediti.