Jane The Virigin, Atypical, Skins: le SERIE TEEN sottovalutate su Netflix

Netflix è “La Piattaforma” per eccellenza, con la P maiuscola. Questa infatti rappresenta una delle piattaforme più gettonate nel mondo dei film e delle serie tv. Il colosso americano per il mese di ottobre vedrà delle nuove stagioni di:

“Suburra”, la terza e ultima stagione dal 30 ottobre

“Emily in Paris”, la prima stagione dal 2 ottobre

“The Haunting of Bly Manor” dal 9 ottobre

“Deaf U”, la prima stagione dal 9 ottobre

“Social Distance” dal 15 ottobre

“Grand Army”, la prima stagione dal 16 ottobre

“Star Trek Discovery”, la terza stagione dal 16 ottobre

“L’alienista”, la seconda stagione dal 22 ottobre

“La regina degli scacchi”, miniserie dal 23 ottobre

“Barbari”, la prima stagione dal 23 ottobre

Jane The Virigin, Atypical, Skins: le trame delle serie meno gettonate

Jane the Virgin vede protagonista Jane Gloriana Villanueva: una sognatrice, innamorata di Michael, con il sogno per la scrittura, e cattolica. La ragazza ha difatti un principio che segue alla lettera (anche per via della nonna) fondato sul concetto di verginità. Ciononostante Jane viene travolta da un terribile inconveniente che la rende incinta di un uomo (più o meno sconosciuto). Da tale strano evento ha inizio una folle successione di equivoci, storie d’amore, trame improbabili e colpi di scena, molti esilaranti, altri emotivamente intensi.

Atypical tratta invece le vicende di Sam, un ragazzo di 18 anni con la Sindrome di Asperger (un disturbo pervasivo dello sviluppo simile all’autismo) alla ricerca dell’amore e dell’indipendenza. Egli viene preso di mira dai suoi coetanei per il suo problema, ma un giorno aiutato dalla sua terapeuta Julia, Sam inizia un viaggio divertente ed emozionante alla ricerca di se stesso.

Infine Skins, la quale narra la storia di un gruppo di amici, dai sedici ai diciotto anni, che vivono nella cittadina di Bristol, in Inghilterra. Ogni episodio ha come protagonista un personaggio in particolare tra i protagonisti, per questa ragione vi sono più situazioni sviluppate lungo il corso della serie.