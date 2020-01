La famosa piattaforma di streaming online, Netflix, ha riscosso un successo incredibile grazie alla serie televisiva trasmessa sulla sua piattaforma: La casa di carta.

Si tratta di una serie televisiva spagnola che ha fatto innamorare tantissime persone grazie ad una trama coinvolgente e alla bravura dei personaggi. Storie d’amore, segreti, azione, passione, sparatorie sono gli elementi principali delle serie televisiva che hanno permesso di proseguire la storia senza far stancare gli spettatori.

La casa di carta: ecco la trama

Una serie televisiva che racconta il grande obiettivo di un uomo chiamato Il Professore: irrompere nella Fábrica Nacional de Moneda y Timbre di Madrid e rubare tutto il malloppo. Per questa rapina ambiziosa e originale decide di contattare un gruppo di individui con precedenti penali poiché non hanno nulla da perdere.

Il professore decide anche di inserire una sorta di regole per non far fallire il piano:

Non devono svelare la propria identità agli altri membri del gruppo;

Devono decidere il nome di una città con cui devono essere chiamati;

Non devono aver nessun rapporto personale o sentimentale.

I protagonisti sono Tokyo, Nairobi, Berlino, Rio, Mosca, Denver, Oslo e Helsinki. Una volta passati cinque mesi a studiare nei minimi dettagli il piano ideato dal Professore decidono di irrompere nella banca.

In arrivo una nuova stagione

Tutti gli utenti Netflix hanno sperato in una quarta stagione e finalmente Alex Pina, ideatore della serie, ha confermato l’uscita della quarta stagione per il tre di Aprile di quest’anno. Il trailer è già online, ma purtroppo è difficile capire cosa aspettarsi in questa nuova stagione.

Diversi utenti, però, sono dell’idea che Nairobi potrebbe essere ancora viva dato che nel trailer compare. Non resta che attendere l’arrivo della stagione per scoprirne di più.