Vodafone prova a recuperare utenti con 3 nuove offerte fino a 50GB

Gli ultimi tempi sono stati di buon rendimento per Vodafone anche se non al massimo. L’azienda infatti è incappata in alcuni concorrenti di alto livello, i quali sono stati in grado di mettere i bastoni tra le ruote a quello che risulta il colosso più famoso in Europa. La rete 4G di Vodafone è infatti la più estesa e al contempo quella più in grado di fornire stabilità e qualità.

Ci sono però anche il gestore come Iliad che mettono al primo posto, oltre alla qualità, anche la quantità e la convenienza. Proprio per questo molti utenti sono scappati via, anche se adesso Vodafone vuole provare a recuperarli tutti con le sue nuove offerte fino a 50GB.

Vodafone lancia tante nuove offerte interessanti per recuperare i suoi ex utenti

Vodafone Special Minuti 10 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

10 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 15 euro al mese;

Per tutti coloro che attivano un nuovo numero.

Vodafone Special Minuti 20 Giga

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

20 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese

Costo di attivazione: 5,01 euro una tantum, dedicata agli UNDER 25.

Vodafone Special Minuti 50 Giga