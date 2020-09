Non è mai trascurare ciò che riguarda la nostra sicurezza personale, soprattutto se rapportata all’uso dello smartphone. Durante la nostra giornata tipo, l’uso dello smartphone è costante e siamo esposti molto spesso ad un numero di radiazioni molto alto. Tuttavia, c’è da chiarire una cosa importante: non c’è correlazione tra l’uso degli smartphone, le radiazioni che ne vengono e i tumori. Ma, comunque, è importante sapere come possiamo evitare il più possibile le radiazioni.

In Germania, è presente un ufficio molto importante che si occupa della protezione da radiazioni. Il nome in lingua madre di questo particolare ufficio è Bundesamt Fur Strahlenschutz e il suddetto cerca di tenere in guarda gli utenti da possibili pericoli legati alle radiazioni. In seguito ad alcuni studi, sembra esserci una lista di smartphone che, secondo i loro standard, emettono una quantità di radiazioni fin troppo alta.

Radiazioni smartphone: i cellulari che ne emettono di più

I telefoni che seguono, secondo lo standard dell’Ufficio Federale Tedesco, supererebbero almeno il doppio dello standard da loro prefissato e riguarda la quantità limite di radiazioni che questi sono in grado di emettere:

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

Invece, sempre attenendoci ai loro studi, questi sono gli smartphone che emettono una quantità di onde elettromagnetiche particolarmente bassa:

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy M20

Nokia 7.1

Honor 7A

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy Note 10+

Nokia 6

Samsung Galaxy Note 10

Nokia 8

Nokia 3.2

Nokia 2

LG G7 ThinQ

Zte Axon Elite

Plauso particolare a Samsung e Nokia che mantengono i loro cellulari bassi nelle radiazioni. Al contrario, non possiamo farlo con Apple e Xiaomi a causa di un numero di radiazioni troppo alto.