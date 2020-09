HMD Global, conosciuta anche come Nokia, ha recentemente organizzato un nuovo evento di lancio per il 22 settembre 2020 che, stando a quanto emerso sino a questo momento, sarà incentrato su “un nuovo capitolo” per gli smartphone dell’azienda.

Questo è quello che è emerso dall’invito diffuso dal colosso, il quale però non ci ha svelato quali saranno gli smartphone protagonisti dell’appuntamento. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nokia dirama un invito per un evento fissato il prossimo 22 settembre 2020

Tra gli smartphone che il produttore potrebbe lanciare vi sono i Nokia 2.4 e 3.4, già da qualche settimana al centro di indiscrezioni. Si tratta, tuttavia, di device di fascia bassa (il primo con CPU MediaTek Helio P22, 3 GB di RAM e batteria da 4.500 mAh e il secondo con display da 6,52 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 460, 3 GB di RAM e una batteria da 4.000 mAh) e che, pertanto, potrebbero fare da sfondo ad un altro modello più interessante dal punto di vista mediatico.

Altri punti di vista pensano che il colosso lancerà anche il Nokia 7.3, un mediogamma di cui abbiamo ampiamente sentito parlare e il 9.3 PureView, top di gamma assoluto con lenti ZEISS e dotato di features esclusive. Sul Nokia 9.3 PureView c’è molta curiosità; questo dovrebbe essere un telefono di punta, in grado di risollevare le sorti di HMD dopo il mezzo flop avuto con il Nokia 9 lo scorso anno.

Infatti, secondo il tipster Nokia Anew tuttavia, sembra che questo device non sia ancora pronto e che verrà presentato soltanto più avanti. Insomma, la confusione in merito, ancora una volta, è molto elevata. Che dire, non ci resta che attendere meno di una settimana per scoprire tutte le novità che Nokia ha in serbo per noi.