Xiaomi è sulla cresta dell’onda grazie ad un anno dalle vendite strabilianti. Grazie alla sua sempre più stabile presenza sul mercato riesce a garantire agli utenti dei prodotti ottimi a prezzi estremamente vantaggiosi.

Anche nel settore gaming, dopo la presentazione dei laptop per giocatori, è arrivato il momento di presentare dei monitor dalla qualità estremamente elevata. La presentazione avverrà in occasione di uno dei periodi di saldi più famosi in Cina, il Guanggun Jie, conosciuto come “Singles day” o “11.11“. Come si può evincere dal nome, questa festa è dedicata ai single che possono acquistare prodotti ad un prezzo molto scontato.

Ma la festa è diventata così famosa sul territorio cinese, che si è trasformata in un periodo di saldi in cui le aziende presentano dei prodotti veramente interessanti.

Monitor gaming ad un prezzo stracciato

Questo monitor piatto, la cui grandezza dovrebbe essere di 24.5″, sarà costruito con un pannello fornito da AUO. La tecnologia dello schermo è IPS, in maniera tale da garantire una fedeltà cromatica superiore ai normali pannelli VA. Ma le notizie bomba sono queste: i pannelli avranno un refresh rate di 240Hz e di 360Hz, per garantire un prodotto in grado di fare concorrenza ad Alienware, ASUS e MSI.

Il prezzo di questo prodotto, al lancio, sarò veramente allettante: 999 yuan, ovvero 125€ circa. Un prezzo stracciato in grado, se il pannello di dimostrasse effettivamente di qualità, battere a mani basse la concorrenza. Non resta che attendere novembre e scoprire maggiori informazioni su questo prodotto, sperando che presto possa arrivare anche nel mercato europeo.