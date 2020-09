La piattaforma streaming video Netflix giorno dopo giorno sbaraglia sempre di più la concorrenza e si riconferma come la più utilizzata in assoluto dagli utenti di tutto il mondo. Tutta questa affluenza è senz’altro dovuta a vari fattori, tra cui la presenza davvero corposa di serie TV originali sempre interessanti e all’avanguardia, film di tutti i generi e documentari coinvolgenti. Ciò che risulta sicuramente più visionato sulla piattaforma sono senza ombra di dubbio le serie TV e ce ne sono alcune che sono estremamente seguite da fan di tutto il mondo. Oggi, infatti, vi parliamo di tre fiction che fanno parlare di sé ormai da mesi, ossia Black Mirror, Elite e Peaky Blinders.

Netflix: Black Mirror, Elite e Peaky Blinders, ecco le ultime news a riguardo

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Black Mirror. Purtroppo per i fan della serie, dobbiamo segnalare che la serie probabilmente non tornerà presto sulla piattaforma. Questo perché l’autore, Charlie Brooker, sembra si stia concentrando su progetti totalmente differenti da Black Mirror. Inoltre, ha dichiarato: “Al momento, non so quale stomaco ci potrebbe essere per storie sulla società che cade a pezzi. Quindi non sto finendo di lavorare ad alcun episodio di Black Mirror“.

Continuiamo parlando di Elite. La serie TV spagnola ha riscosso un successo davvero planetario facendo salire alla ribalta mondiale alcuni attori che, prima della serie, erano alquanto sconosciuti. Le vicende, che si svolgono principalmente nel liceo elitario di Las Encinas, dovrebbero ritornare sul piccolo schermo di Netflix con una quarta ed una quinta stagione con tanti nuovi personaggi pronti per salire alla ribalta mondiale. Staremo a vedere.

Infine, concludiamo con la ciliegina sulla torta: Peaky Blinders. Questa risulta essere una delle serie TV di Netflix più citate in assoluto dagli utenti. Le vicende di Tommy Shelby e la sua banda hanno decisamente catturato i fan di tutto il mondo, i quali ora aspettano con ansia notizie sulla nuova season ufficiale. Attualmente, sembra che la sesta stagione sia in fase di ripresa, essendo che ha avuto uno stop momentaneo dovuto all’emergenza sanitaria. Secondo alcuni rumor, Peaky Blinders 6 dovrebbe arrivare sulla piattaforma tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo.