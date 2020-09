Netflix, il colosso dello streaming online, rappresenta ormai da sempre un punto di riferimento per milioni di persone in tutto il mondo. Dopo la fantastica notizia relativa all’arrivo di una nuova serie televisiva dedicata alla saga di Resident Evil, la piattaforma Americana ha annunciato importanti novità anche per altri titoli, come ad esempio Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra. Scopriamo di seguito tutti i fettagli a riguardo.

Elite, Riverdale, Suburra e Black Mirror: ecco cosa sappiamo sul futuro dei seguenti titoli

Come ben sappiamo Elite e Riverdale sono riuscite a terminare in tempo le riprese dei nuovi episodi, evitando quindi i danni causati dal periodo di Lockodwn. Ad oggi, visto il successo ottenuto dalle nuove stagioni, i produttori hanno deciso di confermare un ulteriore season per entrambi i titoli. Ciononostante, però, bisognerà attendere ancora diversi mesi.

Per quanto riguarda Suburra, invece, quest’ultima sta vivendo dei momenti molto difficili. Il periodo di Lockdown, di fatto, ha fortemente danneggiato la serie televisiva che, ad oggi, risulta essere estremamente in ritardo. Non è ancora chiaro quando verranno rilasciati i nuovi episodi ma, secondo le indiscrezioni, la terza season dovrebbe arrivare sul piccolo schermo entro la fine del 2020.

Terminiamo infine con Black Mirror. Nonostante negli anni si sia rivelata una delle migliori serie TV al mondo, ad oggi Black Mirror si trova in una fase di stallo. Non è ancora chiaro, purtroppo, se e quando la sesta stagione di Black Mirror verrà rilasciata. Lo stesso sceneggiatore Charlie Brooker, alcune settimane fa affermò quanto segue: “Al momento sono stato molto impegnato. Non so cosa posso e non posso dire. Al momento non ho lo stomaco di raccontare di una società che va alla deriva, perciò non ci sto lavorando. Sto cercando di portare avanti le mie doti comiche, scrivendo qualcosa che mi faccia ridere.”