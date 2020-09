Finalmente Amazon Music HD arriva in Italia. A distanza di un anno dal lancio negli Stati Uniti, il servizio di streaming musicale della compagnia di Jeff Bezos è pronto ad arrivare anche nel nostro paese. Per inaugurare l’inizio dell’attività Amazon ha deciso di lanciare una promozione da non perdere; nel caso in cui non abbaiate mai provato Amazon Music HD potrete usufruire di 90 giorni di prova totalmente gratuita.

Il servizio nasce con la chiara volontà di garantire la miglior qualità d’ascolto a tutti gli appassionati di musica. Amazon Music garantisce infatti l’accesso a più di 60 milioni di canzoni; tutti i brani offrono una profondità a 16 bit. Inoltre sono presenti i brani Ultra HD, con una profondità di 24 bit e una qualità complessiva superiore a quella dei CD.

Amazon Music HD: il nuovo servizio di Streaming musicale

Ma il gruppo leader dell’e-commerce non pensa solo ai nuovi clienti. Nel caso in cui abbiate già un abbonamento a Amazon Music Unlimited potrete passare al nuovo servizio con un sovrapprezzo di 5 euro. Chi invece ha avuto in passato un Account legato ai servizi musicali Amazon e vuole provare l’ultimo arrivato potrà comunque usufruire di un’agevolazione.

Per i primi 90 giorni il prezzo della promozione sarà di soli 9,99 euro, una volta terminata il prezzo di Amazon Music HD prezzo tornerà ad essere 14,99 euro. Sembra proprio difficile dunque rinunciare alla prova messa a disposizione dalla compagnia con questa incredibile promozione. Ricordiamo infine che il servizio per la riproduzione digitale di brani in Streaming è disponibile già dal 10 settembre 2020.