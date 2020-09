Secondo le ultime indiscrezioni, l’operatore virtuale di Tim, Kena Mobile, starebbe per lanciare una nuova offerta che manderebbe in tilt la maggior parte dei competitor.

Si tratta di una nuova promozione flash, a cui difficilmente si potrebbe resistere e, sempre secondo le indiscrezioni, dovrebbe costare solo 2.99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Kena Mobile è pronta a lanciare un’offerta da 2.99 euro al mese

La finestra temporale di disponibilità della nuova offerta dovrebbe essere tra il 16 ed il 18 settembre 2020, anche se le date potrebbero variare nei prossimi giorni. Sono trapelati anche i dettagli della nuova promozione, che sono davvero molto interessanti. Questa dovrebbe infatti proporre minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico internet in 4G fino ad un massimo di 30 Mbps in download. Il costo, come anticipato precedentemente, dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.99 euro al mese per i primi 4 mesi e successivamente a 5.99 euro al mese.

Si tratterebbe dunque di uno sconto del 50% sul costo mensile per i primi 4 mesi di validità dell’offerta, per i nuovi clienti che attiveranno la promozione. Al momento non ci sono dettagli sul target dell’offerta, ma è probabile che sarà lo stesso dell’attuale offerta da 70 Giga a 5.99 euro al mese, ovvero i clienti Iliad, PosteMobile e gran parte degli operatori virtuali tranne ho. Mobile e Very Mobile.

Lo sconto del 50% per i primi 4 mesi potrebbero però interessare anche tutte le altre offerte incluse nel portfolio di Kena Mobile, ovvero Kena 7.99 e Kena 13.99 che costerebbero rispettivamente 3.99 euro al mese e 6.99 euro al mese. Vi ricordiamo infine che tutte le informazioni presentate in questo articolo sono frutto di indiscrezioni non ancora verificate, prendiamole quindi con le pinze.