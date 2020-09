L’operatore semivirtuale di Tim, Kena Mobile ha lanciato solamente da pochi giorni una nuova promozione, attivabile solamente in alcuni punti vendita. In poche parole propone una variante con costo scontato per il primo mese della Kena 13.99.

Questa nuova offerta in promozione è denominata Kena 13.99 PDV, ed è dunque attivabile a partire dallo scorso 7 Settembre 2020, soltanto in alcuni negozi Kena selezionati. Scopriamo insieme cosa offre.

Kena Mobile lancia una nuova variante della Kena 13.99

La nuova Kena 13.99 PDV comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico dati a 9.99 euro per il primo mese, successivamente l’offerta si rinnoverà al suo prezzo standard di 13.99 euro al mese. L’offerta appena descritta potrà essere attivata fino al 1° Ottobre 2020, salvo cambiamenti, da tutti i nuovi clienti.

Per tutti i clienti che la attiveranno non è previsto alcun costo di attivazione o costo per la nuova SIM. Oltre a questa, vi ricordo che è ancora disponibile, fino al prossimo 15 settembre 2020 l’iniziativa Porta un Amico online e nei negozi. Quest’ultima offre un bonus ricarica di massimo 5 euro a chi invita e al nuovo cliente invitato, che potrà decidere di utilizzare il codice condiviso dall’amico per l’attivazione con portabilità di qualsiasi offerta.

La promozione appena descritta permette ai già clienti di invitare fino a un massimo di 10 amici, per ottenere un valore massimo di 50 euro in ricariche bonus. Vi ricordo infine che Kena Mobile utilizza la rete di TIM in GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA e 4G LTE con velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 5.76 Mbps in upload. Tutte le attuali offerte in commercio di Kena Mobile prevedono questo limite.