Esselunga continua a dimostrare la grandissima capacità di lanciare ottime offerte, anche applicate direttamente al mondo della tecnologia. Con l’attuale Speciale Multimediale l’azienda è riuscita a catturare l’attenzione di milioni di consumatori, a suon di prezzi bassi e sconti incredibili.

Tutti gli sconti che andremo a raccontare direttamente nel nostro articolo sono da considerarsi attivi solo nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito. Allo stesso modo, per approfittare degli stessi identici prezzi sarà necessario esibire la carta Fidaty, in caso contrario non sarà possibile completare l’acquisto.

Esselunga: tanti sconti ed offerte incredibili

Il volantino Esselunga strizza l’occhio agli utenti che vogliono accedere ai top di gamma, come ad esempio il Samsung Galaxy S20. Ecco infatti arrivare uno sconto specialissimo sul top di gamma dell’azienda sudcoreana, oggi è possibile acquistarlo con un esborso complessivo di 589 euro (versione no brand).

In alternativa, spendendo all’incirca 100 euro in più, precisamente 679 euro, troviamo un buonissimo Apple iPhone 11, uno smartphone fortemente richiesto e desiderato dalla community nazionale, oggi ad un prezzo più abbordabile nella sua versione da 64G di memoria interna.

Il volantino Esselunga chiaramente non termina qui, essendo uno Speciale Multimediale integra anche altri prodotti appartenenti a categorie merceologiche differenti, come modelli degli stessi smartphone, ad esempio è possibile acquistare Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi 8, Galaxy A30s, Huawei P30 Lite New Edition e così via.

