Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto con validità fino al 30 settembre 2020. L’aumento dei contagi e l’inizio dell’anno scolastico non fanno prospettare un buon periodo e l’ombra di una nuova emergenza sanitaria è sempre dietro l’angolo. Si è dunque reso necessario un nuovo decreto che stabilisca misure volte a contenere il diffondersi ulteriore del virus almeno fino alla fine di settembre.

Si tratta di un DPCM che non comporta sostanziali novità rispetto ai precedenti, almeno se ci riferiamo alla gestione proprio dei contagi. Confermata l’uso della mascherina con le stesse modalità dei precedenti decreti e chiusura di stadi e discoteche, tutte misure già in auge con il decreto di Agosto. Naturalmente il grande banco di prova resta quello rappresentato con la riapertura delle scuole che vedrà il Covid raggiungere nuovi picchi o meno.

Un nuovo lockdown ci attende?

Il timore che ci attenda un nuovo di lockdown fa tremare il Paese e soprattutto le imprese, in particolare quelle che sono a malapena sopravvissute al primo. Tuttavia il Presidente Conte ha affermato che nessuna chiusura è prevista da questo decreto ma che il periodo di convivenza con il virus sarà comunque lungo. Pertanto resta l’obbligo della mascherina anche nei luoghi aperti dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Stessa regola sui mezzi pubblici che continueranno ad avere una capienza dell’80%.

Diversamente gli scuolabus potranno viaggiare a pieno regime ma solo per un tempo di percorrenza inferiore ai 15 minuti. Inoltre con il nuovo decreto finalmente sono autorizzati i ricongiungimenti internazionali tra coppie che vivono in Stati differenti. Fino ad oggi infatti era possibile incontrarsi solo per ragioni di necessità legate allo studio, lavoro, salute o emergenza di rientro al domicilio. Tutto questo non sarà più necessario e l’importante è dimostrare di avere un rapporto affettivo stabile che permetta ad uno dei due di raggiungere la residenza del partner.