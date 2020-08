Nuove proroghe per i contribuenti grazie al decreto Agosto, subentrato al precedente decreto Rilancio e andato a integrare, nonché rettificare, norme precedentemente concepite.

In questo periodo di difficoltà per moltissimi italiani, spesso già provati prima ancora dell’emergenza coronavirus e del lockdown, la pressione esercitata dai pagamenti insoluti verso il Fisco o verso terzi non può e non deve addizionarsi alle già assillanti preoccupazioni di innumerevoli famiglie. Altrimenti non avrebbe senso porre in essere aiuti statali, bonus e incentivi come invece è stato fatto giustamente e legittimamente in questi mesi.

Per questo motivo, nel decreto Agosto è stata disposta una proroga al limite oltre il quale sarebbe stato possibile notificare i pagamenti da sanare, passato dal 31 Agosto (secondo precedenti disposizioni) al 15 ottobre.

Pignoramenti stipendi e pensioni: nuove proroghe per i cittadini

La macchina fiscale si è dunque momentaneamente arrestata in alcuni settori, per permettere ai contribuenti di tornare ad una situazione di (pseudo)normalità prima di risolvere i pagamenti mancanti.

A partire dal 16 ottobre sarà sbloccato l’arrivo di cartelle esattoriali o di pagamento, o qualunque altra somma di denaro rimasta insoluta nei riguardi del Fisco. Al tempo stesso, soggetti terzi (come banche o altri istituti che abbiamo concesso prestiti, mutui o qualsiasi tipo di pagamento rateizzato) potranno pretendere che siano corrisposte le rate fino a quel momento congelate.

Per evitare che questi richiedano pagamenti di tutto l’arretrato in un’unica soluzione, il Governo ha predisposto una soglia di tolleranza corrispondente a 10 rate congelate, per consentire – sempre a partire dal 16 ottobre – il ritorno a pagamenti a cadenza mensile, ovviando al rischio di dover pagare tutto in una volta sola.