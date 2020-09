La Ricerca e Sviluppo di Xiaomi procede verso un obiettivo ben preciso, realizzare un device con fotocamera frontale integrata sotto il display. Lei Jun, CEO dell’azienda, nel corso degli ultimi mesi ha mostrato alcuni prototipi funzionanti, ma questa tecnologia non è ancora stata utilizzata sui device del brand. Tuttavia, un nuovo leak proveniente dalla Cina indica che Mi 10 Ultra potrebbe essere dotato di selfie camera sotto il display.

Il video originale è stato posta su Weibo e mostra il nuovo flagship Xiaomi senza alcun notch nel display. Questa versione del Mi 10 Ultra infatti equipaggia una camera sotto il display (UDC) che non è presente nei device già commercializzati. Il dispositivo infatti è già in vendita in Cina per festeggiare i 10 anni del brand, ma in questi modelli è presente un tradizionale notch a goccia che integra la fotocamera.

La fonte è sicura che questa versione di Mi 10 Ultra sia un prototipo. Infatti, nella parte posteriore è chiaramente riconoscibile il comparto fotografico tipico del device. Però quello che non è chiaro è se si tratta di un prototipo scartato in favore della versione attuale o se si tratta di una versione futura del flagship Xiaomi.

Xiaomi Mi 10 Ultra potrebbe rivoluzionarsi a breve

Alcuni analisti sembrano propendere verso la seconda alternativa. In particolare, è diffusa l’idea che il brand possa lanciare una nuova versione di Mi 10 Ultra a ottobre o novembre di quest’anno. Altri invece sostengono che la fotocamera sotto il display debutterà sui device della linea Mi MIX. Al momento non è possibile confermare nessuna delle due opzioni, ma sempre più plausibile il lancio nel 2021.