Un nuovo modo per inviare messaggi. E’ ciò al quale il team di Mark Zuckerberg starebbe lavorando ormai da tempo, un progetto che comincia adesso a concretizzarsi. Facebook, Messenger, WhatsApp ed Instagram sono i Social più utilizzati al mondo, tutti di proprietà di Mark Zuckerberg e tutti con un proprio sistema di messaggistica integrato, grazie ai quali gli utenti di ciascuna piattaforma possono comunicare con i propri contatti.

L’obiettivo di Facebook è di unificare le Chat di Messenger, Instagram e possibilmente WhatsApp, così che gli utenti dell’una o dell’altra piattaforma possano continuare a tenersi in contatto anche con coloro che non la utilizzano. E qualche ora fa, Facebook ha dato il via al processo di unificazione.

Facebook e Instagram, al via l’integrazione delle Chat per alcuni utenti

Alcuni utenti di Instagram, infatti, hanno ricevuto una notifica che invitava loro a provare “un modo tutto nuovo per inviare messaggi su Instagram“, in seguito all’aggiornamento. Tra le novità introdotte, nuova interfaccia delle Chat, la possibilità di reagire ad un messaggio con una emoji e, più importante, la possibilità di chattare con gli amici di Facebook. Instagram poi chiarisce che anche se non si aggiorna l’app, si potranno ricevere richieste di messaggi dagli account di Facebook.

L’aggiornamento introduce una Chat super colorata, con colori che sfumano dal blu al viola e sarà poi possibile replicare direttamente ad un determinato messaggio facendo uno swipe su di esso. In futuro, Facebook dovrebbe integrare anche WhatsApp e creare un unico grande spazio di interazione, e non esisteranno più confini tra le Chat di Facebook, Instagram e WhatsApp.

Cosa pensate di questa novità e della possibilità di integrazione di Facebook Messenger, WhatsApp ed Instagram in un’unica piattaforma? Vorreste continuare a tenere separate le vostre Chat in base al Social utilizzato?