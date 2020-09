Attualmente, le banche possono prendere la decisione di chiudere il vostro conto corrente in qualsiasi momento. In questo modo, possono provvedere verso la chiusura unilaterale del conto. Tutto ciò avviene tramite una raccomandata e avremo poco tempo a disposizione per aprire un nuovo conto corrente e muovere tutto ciò che abbiamo a disposizione. Non è sempre semplice fare questa operazione in breve tempo, ma è fondamentale avere un IBAN al fine di poter compiere innumerevoli cose nella vita di tutti i giorni.

Per i correntisti però c’è un nuovo disegno di legge che li potrebbe aiutare maggiormente. Nel caso in cui dovesse avvenire la sua approvazione, le banche non possono più chiudere i nostri conti correnti all’improvviso. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.