TP-Link ha presentato Deco X80-5G e Deco X73 DSL, dotati di standard Wi-Fi 6 di ultima generazione, in occasione dell’IFA 2020. Questi due dispositivi sono il primo Gateway Mesh dotato di tecnologia 5G e il primo modem router con profilo 35b della Gamma Deco.

I due device permettono di accedere ad Internet direttamente dalla linea fissa o quella mobile. Deco X80-5G è un’importante innovazioni tech che si affida allo standard Wi Fi 6 802.11ax, e al 5G come accennato prima. La connessione risulta fluida, priva di interferenze e lag. Deco X73 DSL costituisce invece la seconda new entry e consente l’accesso a Internet direttamente tramite linea fissa.

TP-Link: presentati all’IFA 2020 i nuovi prodotti della linea Deco

Garantita una velocità di connessione rapida per scaricare o caricare file di qualsiasi genere, per giocare con applicazioni ad alto consumo energetico o per contenuti in streaming. La forma dei nuovi device TP-Link è cilindrica, dal design ricercato adattabile a qualsiasi ambiente. Potrai sperimentare la Realtà Aumentata e Virtuale, l’esperienza in 4K o 8K e tanto altro. I prodotti Deco sono pensati per essere estremamente versatili e modulabili, su misura per le reti domestiche. Riescono a distribuire il segnale in ogni singola stanza.

La linea Deco include infine il modello Deco X73 DSL, citato prima, ossia il primo della gamma che integra la funzione di modem router con profilo 35b. Dispone di tecnologia Mesh e di standard Wi-Fi 6 802.11ax. Velocità di connessione Wi-Fi 6 AX fino a 574 Mbps in 2,4 GHz e 4804 Mb GHz. Integra anche il supporto VoIP e il modulo DECT per collegare i telefoni fissi e cordless, tutto direttamente dall’app Deco.