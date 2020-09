Proprio come per l’acqua, Luce e Gas sono in assoluto le utenze energetiche principali a cui nessuno può rinunciare. Ciononostante, però, la recente emergenza sanitaria ha costretto milioni di persone a ritardare i pagamenti delle bollette, ritrovandosi spesso con i contatori temporaneamente sospesi. Considerato l’attuale periodo di crisi economica, dunque, sono stati introdotti dei nuovi sconti indicati sulla piattaforma ufficiale di ARERA, ovvero l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Attraverso il sito ufficiale, quindi, è possibile scaricare il modulo per richiedere fino a 200 Euro di Bonus da scontare in bolletta. Scopriamo quindi di seguito quali sono termini da rispettare per ottenere gli incentivi

Bonus Luce e GAS 2020: ecco i requisiti

I Bonus 2020 dedicati a Luce e Gas sono destinati a più di 2 milioni di famiglie Italiane che rispettano le seguenti condizioni.

Bonus Gas

Per accedere allo sconto sulla bolletta del Gas occorre:

nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; famiglia con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza; misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).

Bonus Luce

Per ottenere invece un aiuto in bolletta elettrica, invece, bisogna rispettare le seguenti condizioni:

appartenenza ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro; appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

In tal caso lo sconto varia in relazione alla compresenza di uno o più elementi del nucleo familiare secondo questo elenco: