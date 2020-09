In una rivelazione a sorpresa, Riot ha debuttato con una nuovissima campionessa di League of Legends chiamata Samira. Mentre la maggior parte dei campioni della Lega riceve un annuncio ufficiale poco prima del loro rilascio, Samira ha fatto apparire solo alcune vaghe immagini di rose prima di apparire dal nulla. Le prime notizie sono apparse nell’ambiente della beta pubblica di LoL, dove Riot testa i nuovi campioni e le modifiche del gioco.

Il kit di Samira la rende una specie di personaggio ibrido che può infliggere danni con attacchi a distanza o da vicino con attacchi corpo a corpo separati. La sua abilità Q ha anche effetti separati per una versione a distanza e una versione da mischia. La sua abilità più unica sembra essere il suo Blade Whirl, che colpisce i nemici intorno a lei e distrugge i missili nemici nell’area.

L’abilità, in teoria, distruggerebbe i colpi di abilità della maggior parte dei campioni, in modo simile a Fiora. Sebbene sia difficile dire esattamente dove Samira si sentirà più a suo agio, il suo kit sembra certamente simile a pochi altri top laner, quindi è possibile che sarà il suo ruolo principale una volta rilasciata. Riot ha rivelato ufficialmente Samira domenica, rilasciando un trailer e alcuni dettagli in più.

Se non vedi l’ora di saperne di più sul Campione in arrivo, o anche di provarlo nel gioco, la buona notizia è che non dovrai aspettare a lungo. Sarà nel PBE per i test nelle prossime due settimane e arriverà ufficialmente con la patch 10.19 di LoL, che, secondo il programma della patch di League of Legends 2020, è il 16 settembre.