Con l’inizio di settembre Sky, in casa Sky ci si prepara alla nuova stagione televisiva. In queste settimane la scena della pay tv è monopolizzata da sport come Formula 1, motomondiale e playoff NBA. A partire dall’autunno, però, anche il grande calcio ritornerà in scena sia con il campionato che con la Champions League.

Da tempo la tv satellitare è attiva anche sui canali del digitale terrestre. Con un’offerta ad hoc, i clienti potranno quindi seguire tutte le esclusive che vanno sul satellitare, senza una parabola e senza un decoder. Per la visione basterà semplicemente il proprio televisore.

Sky sul digitale terrestre: l’offerta è ora ancora più economica

La promozione Sport e Calcio di Sky per il digitale terrestre prevede un costo fisso di 34,90 euro per le prime dodici mensilità. Questa promozione si rivolge ad una doppia fascia di pubblico: sia i nuovi clienti, sia gli abbonati storici che desiderano modificare il loro piano di visione con il satellitare.

Non deve essere sottovalutata in questa promozione anche la presenza del servizio Sky Go. Con l’utilizzo dell’app streaming, i clienti potranno gustarsi i migliori eventi e le grandi competizioni non solo tra le mura domestiche, ma anche fuori casa. Sky Go è disponibile su smartphone Apple ed Android, ma anche su tablet o pc.

Per i clienti che sceglieranno la pay tv attraverso il digitale terrestre c’è infine un’ulteriore extra: i canali Cinema di Premium. La visione di questi canali sarà disponibile in maniera automatica, sempre attraverso la tecnologia DTT, a costo zero.