In seguito alla pandemia del Coronavirus, dal mese di marzo il Governo Italiano ha preso diversi provvedimenti per entrare in soccorso di tutti quei lavoratori che non hanno potuto lavorare a causa del virus. Uno strumento per aiutare il paese ad uscire dalla crisi economica sono stati i bonus emanati dal Governo e ora è possibile richiedere in particolare il bonus da 1000 euro per il mese di agosto 2020.

Bonus 1000 euro di agosto: ecco chi può richiederlo

Nel nuovo decreto legislativo di agosto sono state indicate alcune novità riguardo a questo bonus. L’INPS, in particolare, ha spiegato alcune di queste novità riguardo a chi può effettivamente richiederlo. Come spiegato dall’ente, tutti i lavoratori che hanno ricevuto il bonus in questione tra i mesi di marzo e maggio non dovranno più fare la richiesta per la nuova mensilità di agosto, dato che sarà l’ente stessa a verificare i requisiti e ad erogare il denaro.

Nonostante questo, l’INPS ha voluto sottolineare che non tutti i precedenti beneficiari del bonus riceveranno la nuova mensilità. Nello specifico, non riceveranno la nuova indennità tutti i liberi professionisti con partita IVA, i lavoratori del settore agricolo, i lavoratori autonomi che risultano iscritti alle gestioni speciali dell’ente e i collaboratori coordinati e continuativi. Per quanto riguarda i lavoratori marittimi, nel nuovo decreto legislativo sono state introdotte due bonus da 600 euro per i mesi di giugno e luglio.

Nello specifico, questo bonus viene erogato ai lavoratori marittimi che non hanno potuto lavorare tra il 1° gennaio 2019 e 17 marzo 2020. Per poter beneficiare di questa indennità, però, i lavoratori non devono avere nessun contratto dipendente e altri simili (come indennità di malattia, pensione diretta, Naspi, ecc).