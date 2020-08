Iliad e le ricaricabili low cost è oramai un binomio vincente nel mondo della telefonia mobile italiana. Da più di due anni, il gestore francese fonda le sue fortune proprio sulla presenza di iniziative con costi da ribasso che al tempo stesso garantiscono anche soglie di consumo quasi illimitate.

Il caso principale di Iliad è ovviamente la promozione Giga 50. Gli utenti che scelgono di attivare questa ricaricabile hanno a loro disposizione contenuti senza limiti per telefonate, messaggi e 50 Giga internet. Il prezzo, davvero imbattibile, è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, le promozioni speciali che si attivano sul sito internet

La maggior parte degli utenti è convinta che la promozione esclusiva di Iliad sia proprio la Giga 50. In realtà però il gestore francese mette a disposizione di tutti gli utenti ulteriori due offerte che possono essere convenienti per il pubblico.

Un ruolo di spicco è per la ricaricabile Giga 40. Tramite il sito online gli utenti possono attivare questa ricaricabile che prevede telefonate ed SMS senza limiti a cui si aggiungono anche 40 Giga per la connessione internet. Il prezzo, con rinnovo mensile, si attesta sui 6,99 euro. Ulteriore vantaggio per questa iniziativa è la presenza di 4 Giga extra per la connessione roaming UE.

L’altra promozione da sottolineare è invece Iliad Voce. Con tale tariffa i clienti avranno libero accesso a chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. Il prezzo mensile è di 4,99 euro. Anche quest’offerta si attiva attraverso il sito ufficiale.

Sia con Giga 40 che con Voce è previsto un costo di attivazione univoco pari a 10 euro.