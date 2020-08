L’offerta da 70 giga al mese di WindTre è sicuramente una delle migliori in assoluto, proprio perché è in grado di convogliare al proprio interno un bundle pressoché infinito ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora. Il risparmio è notevole, ma quali sono gli utenti che la possono richiedere?

La limitazione alla base della nuova campagna promozionale resta sostanzialmente sempre la stessa, parliamo a tutti gli effetti di una offerta distribuita in versione operator attack, ovvero di una soluzione raggiungibile solamente con portabilità del numero originario da Iliad o da un MVNO (ad esclusione dei cosiddetti semivirtuali, quali sono Kena, Lyca, Very e ho.Mobile).

L’attivazione, possibile solamente nei punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, comporta il pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; a differenza della versione Easy Pay, la soluzione base non prevede alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, o qualsivoglia altra limitazione temporale.

Passa a WindTre con la promozione da 70 giga

Il suo nome è WindTre Go 70 Fire+ Limited Edition, richiede il pagamento di un canone fisso di 6,99 euro al mese, da versare necessariamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, per godere nel contempo di 70 giga di traffico dati, 200 SMS e di illimitati minuti da poter utilizzare verso ogni numero di telefono in Italia.

Come specificato, se interessati esiste anche la versione Easy Pay, con pagamento tramite conto corrente e vincolo di 24 mesi, sempre a 6,99 euro, ma con 100 giga al posto dei suddetti 70 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile.