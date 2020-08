LG ha ufficialmente annunciato un purificatore d’aria portatile che potrà essere indossato sul viso come una maschera. Il purificatore d’aria indossabile PuriCare utilizza un paio di filtri sostituibili simili a quelli dei purificatori d’aria LG per la casa, abbinati a ventole alimentate a batteria per aiutarti la respirazione. LG afferma che il dispositivo dispone di sensori per rilevare quando inspiri o espiri regolando di conseguenza la velocità delle ventole.

L’annuncio di oggi prima dell’IFA 2020 non menziona esplicitamente il COVID-19, ma implica fortemente che la stessa sia stata sviluppata per combattere la pandemia. L’azienda afferma che il purificatore d’aria indossabile è progettato per sostituire le maschere fatte in casa e le maschere usa e getta.

È importante notare, tuttavia, che il comunicato stampa di LG non fa alcuna affermazione sulle capacità della mascherina di rallentare la diffusione del coronavirus. LG starebbe aspettando il completamento della certificazione e nuovi test per fornire la conferma che la mascherina possa essere un valido strumento per evitare la diffusione del virus. È una distinzione importante, dal momento che le maschere servono tanto a impedire a chi le indossa di infettare chi le circonda quanto a impedire che chi le indossa venga infettato.

LG: la mascherina per combattere il Coronavirus, manca la certificazione?

I Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti ora sconsigliano l’uso di maschere con valvole di espirazione o prese d’aria per prevenire la diffusione del coronavirus, poiché queste non filtrano le “goccioline respiratorie espulse” che potrebbero consentire a chi le indossa di infettare le persone vicine.

Poiché la nuova maschera di LG utilizza ventole motorizzate, deve essere alimentata per funzionare. LG afferma che il purificatore d’aria indossabile PuriCare ha una batteria da 820 mAh che fornisce fino a otto ore di utilizzo in modalità a basso consumo, scendendo a sole due ore in modalità ad alta potenza.