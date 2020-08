Proprio oggi Asus ha ufficialmente la nuova serie ZenFone 7, due smartphone dalle prestazioni estremamente interessanti e dotati di una caratteristica unica nel loro genere, la flip camera, nonché il processore Qualcomm Snapdragon 865 plus.

La serie ZenFone 7 è la generazione di smartphone ZenFone più potente e all’avanguardia mai realizzata, la flip camera, composta da 3 sensori differenti, integra un principale Sony IMX686 da 64 megapixel, una ultra wide con sensore Sony IMX363 ed un teleobiettivo; interessante proprio lo zoom ottico 3X, l’intenzione dell’azienda è quella di cercare di fornire all’utente più varietà possibile, per scatti fotografici sempre di qualità elevata.

Asus ZenFone 7 e 7 Pro: scheda tecnica

Il display è un AMOLED NanoEdge da 6.67 pollici, con rapporto d’aspetto 20:9, risoluzione FullHD+ a 2400 x 1060 pixel, nonché refresh rate a 90Hz e luminosità massima a 700nit.

Il processore è Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G su ZenFone 7 Pro, mentre Qualcomm Snapdragon 865 su ZenFone 7, entrambi comunque con connettività 5G ed affiancati da GPU Adreno 650. Completano 8GB di RAM LPDDR5, 256GB di memoria UFS 3.1 su ZenFone 7 Pro, contro i 128GB UFS 3.1 di ZenFone 7.

La batteria è da 5’000mAh, con ricarica rapida; parlando di connettività invece raggiungono WiFi 6 dual-band, bluetooth 5.1 con supporto Qualcomm aptX Adaptive, GPS e NFC.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64MP Sony IMX6868, in grado di realizzare scatti in pixel bining a 16MP e apertura F1.6, stabilizzazione ottica, dual LED flash con campo visivo di 78.3°. Al suo fianco si trova una ultra-grandangolare Sony IMX363 da 12 megapixel, con apertura F2.2, supporto scatti macro da 4cm e lunghezza focale 14.3. Per concludere con un teleobiettivo da 8 megapixel, in grado di garantire uno zoom ottico 3X (fino a 12X di zoom totale), stabilizzazione ottica integrata e 80mm di lunghezza focale equivalente.

I video sono registrati fino in 8K, senza dimenticare 4K a 60fps, stabilizzazione elettronica su 3 assi, sensore per le impronte sul tasto di accensione spegnimento e riconoscimento del viso 2D.

Le dimensioni sono 165,08 x 77,28 x 9,6 millimetri di spessore con un peso di ben 230 grammi; il sistema operativo è Android 10 con interfaccia utente Asus ZenUI 7.

I prezzi e le disponibilità sul mercato verranno comunicati successivamente.