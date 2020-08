Il colosso Asus ha recentemente migliorato i propri ZenFone, soprattutto nelle ultime generazioni, questo significa che abbiamo grandi speranze per la linea ZenFone 7.

Un evento in live streaming su YouTube per il lancio di ZenFone 7 è appena stato fissato per il 26 agosto, a meno di due settimane di distanza. L’uso della parola “serie” indica che questa volta ci sarà più di uno ZenFone.

Asus ZenFone 7 in arrivo il 26 agosto 2020, scopriamo tutti i dettagli

Non si sa molto su alcuna variante, sebbene Qualcomm abbia confermato che almeno un modello avrà uno Snapdragon 865 o 865+. Lo ZenFone 6 è stato un vero affare a 499$, uno smartphone che è riuscito ad unire specifiche di fascia alta con una rom pulita e veloce di Android. L’evento è fissato per il 26 agosto alle 14:00 ora standard di Taipei, che si traduce alle 2:00 ora di New York il 26/8 e alle 23:00 ora del Pacifico il 25 agosto.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore il modello Pro avrà il chipset Snapdragon 865 Plus, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione. La batteria della versione base dovrebbe inoltre essere da 5.000 mAh. Per quanto concerne il display del ZenFone 7 bisogna andare a vedere i dati comparsi nel sito della National Communications Commission (NCC) taiwanese, dove si parla di uno schermo LCD FHD+ da 6.4 pollici con refresh rate di 60 Hz.

Quest’ultimo dovrebbe essere prodotto prodotto dall’azienda BOE. Non si sa se il ZenFone 7 Pro arriverà sul mercato con uno schermo diverso o meno. Anche i prezzi sono già noti: ASUS ZenFone 7 dovrebbe arrivare sul mercato a 505 Euro, mentre la ASUS ZenFone 7 Pro a 549 Euro, entrambi esentasse. Non ci resta che attendere la fatidica data del 26 agosto per sapere tutto riguardo i due nuovi e attesi smartphone di casa ASUS.