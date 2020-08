Nel periodo di lockdown che ci siamo lasciati alle spalle, si è palesato quanto importante sia fruire dal proprio salotto di una connessione a internet, ovviamente tramite wifi, sia per poter godere dei propri contenuti preferiti, sia per svolgere attività più serie come ad esempio smart working e didattica a distanza.

A fronte di questa acquisita importanza, il MiSE, Ministero per lo Sviluppo e l’Economia, ha deciso di mandare avanti il progetto pensato per portare una connessione a internet gratuita in tutti i comuni italiani, nome in codice Piazza Italia WiFi, vediamo i dettagli insieme.

Ecco i benefici in arrivo

Come già detto il progetto nasce dall’idea di offrire a chiunque una connessione a internet, ritenuta ormai come un bisogno primario, e maggiore ragione dopo la pandemia, essa infatti è nata dopo il terremoto che investì Amatrice nel 2016 quando numerosi sfollati rimasero privi di ogni mezzo di comunicazione per poter restare in contatto con i propri cari.

A partire da quel momento è partita una vera e propria espansione dell’iniziativa, la quale attualmente vede aderire circa 2700 comuni ma che, per la fin e dell’anno, ne vedrà almeno 7500 se non di più.

Se si è interessati, esiste un sito web apposito in cui si può controllare la locazione dei vari hotspot dedicati, il cui numero continua ad aumentare anche grazie alla collaborazione di Poste Italiane, la quale sta condividendo i propri modem per aiutare nel progetto.

Per partecipare vi basterà scaricare l’app dedicata, inserire i dati necessari alla registrazione e il gioco è fatto.