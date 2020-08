Non molto tempo fa, Visionox, produttore cinese specializzato nella realizzazione di pannelli per smartphone, diffuse un breve spot pubblicitario in cui annunciava l’avvio della prima produzione di massa del modulo under-display camera. Lo spot fu poi condiviso su Twitter da @IceUniverse, un noto leaker del mondo degli smartphone e della tecnologia in generale, che parlò dell’imminente debutto di un primo smartphone dotato di fotocamera sotto lo schermo.

Allora di questo primo smartphone non si sapeva ancora nulla. Si ipotizzava potesse trattarsi di un prodotto OPPO o Xiaomi, dal momento in cui entrambi i produttori avevano già presentato le proprie tecnologie ed i primi prototipi. Ma il primo smartphone al mondo dotato di under-screen camera non sarà né dell’uno né dell’altro. Quanto, piuttosto, di ZTE.

A comunicarlo è stato lo stesso Presidente dei dispositivi mobili dell’azienda, Ni Fei, che con un post su Weibo ha fatto sapere al mondo intero che ZTE sarà il primo produttore a lanciare uno smartphone con la fotocamera sotto lo schermo.

ZTE Axon 20 5G sarà il primo smartphone al mondo con under-screen camera

Lo smartphone in questione sarà l’Axon 20 5G, che verrà presentato ufficialmente il prossimo 1 settembre. Questo dispositivo, dunque, si caratterizzerà per il suo display privo di notch, fori o meccanismi a comparsa per la fotocamera frontale.

Sebbene la società non abbia rivelato alcun dettaglio sul suo Axon 20 5G, un rinomato informatore cinese è riuscito ad impossessarsi dell’elenco delle certificazioni State Radio Regulation of China (SRRC), e questo non solo rivela che lo smartphone utilizzerà la soluzione Visionox, ma anche che, probabilmente, questo sarà il successore di ZTE Axon 10s Pro 5G lanciato ad inizio anno.