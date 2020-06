Negli ultimi anni, le aziende produttrici di smartphone hanno pensato a più soluzioni che consentissero loro di realizzare dei dispositivi tutto-schermo, così da offrire agli utenti una esperienza visiva più immersiva e coinvolgente. Una delle soluzioni alle quali si è ricorso – e si continua a ricorrere – più spesso consiste nella fotocamera pop-up. Il meccanismo a comparsa ha permesso di liberare realizzare schermi privi di notch, fori ed interruzioni di qualsiasi tipo, mentre la fotocamera frontale per selfie spunta fuori dal bordo superiore dello smartphone semplicemente quando se ne ha bisogno.

Una delle soluzioni future, invece, consisterà nella under-screen camera. In altre parole, la fotocamera verrà nascosta sotto lo schermo, e comparirà solo all’occorrenza. @IceUniverse, noto leaker del mondo degli smartphone e della tecnologia in generale, ha pubblicato sul suo account Twitter un breve spot pubblicitario di Visionox, produttore cinese specializzato nella realizzazione di pannelli per smartphone, che ha annunciato l’avvio della prima produzione di massa del modulo under-display camera.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ

