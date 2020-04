MSI, nota azienda famosa per produrre componenti ad alte prestazioni per i videogiocatori, ha recentemente annunciato un nuovo monitor per i videogiochi, creato per dare agli utenti tutto il necessario senza però esagerare nei costi.

Specifiche alla mano, il nuovo monitor è praticamente il fratello gemello del modello Optix G27C4, dotato di caratteristiche simili e differente solo dal punto di vista del design, ecco perchè dunque il prezzo dovrebbe attestarsi intorno ai 250€.

Specifiche perfette per il gioco

Il monitor in questione si basa un pannello VA Samsung da 27 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate di 165Hz, feature che porta MSI a definirlo perfetto per gli eSports.

Dal punto di vista dell’immagine invece abbiamo una copertura della gamma cromatica DCI-P3 al 90% (sRGB 113%) con una luminosità di 250nits, un contrasto dinamico 3000:1 e una curvatura 1500R per un’esperienza di gioco veramente immersiva.

Ovviamente MSI ha anche implementato le tecnologie per migliorare la fluidità, come FreeSync e FlickerFree, che rendono le immagini visualizzate fluide e senza scatti dal momento che permettono al monitor di adattarsi a frame rate variabili eliminando fenomeni di scuttering.

Dal punto di vista della connettività non mancano una porta HDMI 1.4b che permette un refresh rate di 144Hz e una DisplayPort 1.2a che consente di sfruttare al massimo i 165Hz del display.

Il monitor di per se è un ottimo prodotto, dal momento che ha tutto il necessario per soddisfare i palati dei videogiocatori, non rimane che attendere il prezzo di listino ufficiale che MSI dichiarerà non appena lo renderà acquistabile.