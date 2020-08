Come rivelato dalla stessa azienda, OnePlus Nord è soltanto il primo di una nuova serie economica di smartphone che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Al momento non conosciamo con esattezza le tempistiche d’arrivo di questi nuovi dispositivi, ma sembra che OnePlus sia già a buon punto dato che un nuovo device medio di gamma è stato avvistato su Geekbench.

OnePlus CLOVER avvistato sul portale Geekbench

Il prossimo dispositivo dell’azienda cinese è stato registrato sul noto portale di benchmark con il nome in codice OnePlus CLOVER. Da questi primi risultati benchmark, sembra che questo device sarà leggermente meno prestante del fratello maggiore, ovvero del OnePlus Nord. Il processore, infatti, sarà il meno potente SoC Snapdragon 660 di casa Qualcomm e ad accompagnarlo ci saranno 4 GB di memoria RAM.

L’azienda sembra quindi che abbia intenzione di conquistare non solo la fascia medio-alta del mercato, ma anche la fascia medio-bassa proponendo smartphone per più categorie di utenti. Il processore Snapdragon 660, in particolare, è un SoC presentato circa tre anni fa sul mercato ed è realizzato con un processo produttivo a 14 nm. Oltre a essere meno prestante rispetto al fratello maggiore, poi, il nuovo dispositivo di casa OnePlus non sarà in grado di supportare le reti di quinta generazione.

Staremo a vedere cosa altro cambierà su questo device rispetto al OnePlus Nord, soprattutto in ambito estetico. Vi ricordiamo che, oltre a questo device con nome in codice OnePlus CLOVER, l’azienda sta preparando l’arrivo di un ulteriore dispositivo con a bordo, però, il processore Snapdragon 690 targato Qualcomm.