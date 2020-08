WhatsApp: nuovo aggiornamento con due novità fantastiche

Una delle armi più potenti di WhatsApp è quella di aggiornare spesso la piattaforma, non permettendo dunque che gli utenti possono annoiarsi. Il tutto è stato dunque in grado di mettere a disposizione del pubblico una grande mole di novità nel corso del tempo. Gli ultimi anni sono stati pieni di novità e di nuovi aggiornamenti, i quali hanno migliorato visivamente l’applicazione ma anche in termini di funzioni utilizzabili.

WhatsApp ad oggi risulta non a caso la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo, anche se è in continuo divenire. Ci sono infatti i nuovi aggiornamenti che dovranno arrivare nei prossimi mesi che porteranno novità estremamente interessanti. Alcune sono in realtà già arrivate con il nuovo aggiornamento che si trova attualmente in fase di rollout. Qualcuno l’ha già ricevuto e ne ha apprezzato i cambiamenti, mentre qualcun altro non sa ancora di cosa si tratti.

WhatsApp, arriva il nuovo aggiornamento che porta due novità molto attese dal pubblico

Sono tante le persone che stanno attendendo il nuovo update del colosso WhatsApp, che nel mondo della messaggistica istantanea prova ad allontanarsi ancora di più dai competitors. Secondo quanto riportato, il nuovo aggiornamento dovrebbe apportare modifiche interessanti che in questo caso non lasceranno di certo deluso il pubblico.

Arriverà infatti la possibilità di salvare il numero di una persona inquadrando semplicemente il suo codice QR personalizzato. Inoltre, come riportato da alcuni utenti che stanno già usufruendo dell’update WhatsApp introdurrà dei nuovi stickers animati. Tutte queste novità dovrebbero arrivare per tutti entro la prossima settimana.