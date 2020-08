Una fake news relativa a canone Rai e bollo auto sta circolando nell’ultimo periodo sul web, in tantissimi utenti ci hanno già creduto, per questo motivo è giusto porre i paletti da conoscere subito per evitare di illudersi o comunque di sperare in una soluzione favorevole.

Da qualche settimana in rete stiamo leggendo della possibile abolizione di bollo auto e canone Rai, le due tasse più odiate dai consumatori italiani, in quanto, sempre secondo la notizia, il Governo starebbe valutando di alleggerire il peso fiscale sulle nostre spalle.

Niente di più falso, è a tutti gli effetti una fake news e, come tale almeno, dovete assolutamente prenderne le distanze. Nessuna proposta è stata avanzata dal Legislatore in merito alla abolizione delle tasse, ancora più improbabile in merito al periodo che stiamo attraversando, di gravissima difficoltà economica anche per le casse statali.

Abolizione bollo auto e canone Rai: è una fake news

La notizia viene appositamente creata da utenti senza scrupoli, il cui unico obiettivo è quello di attirare il traffico verso un determinato sito internet, location nella quale vengono mostrati dei banner pubblicati, sui quali i suddetti guadagnano proporzionalmente alle visualizzazioni. Il loro scopo è chiaro, maggiori utenti riusciranno ad attrarre, più alto sarà il guadagno complessivo, ed il gioco è fatto.

Come al solito raccomandiamo caldamente di prestare attenzione a ciò che leggete in rete, prima di diffondere a vostra volta una notizia, controllate sempre la fonte e sopratutto fate una ricerca sul web, per capire se è stata riportata anche da testate più autorevoli.